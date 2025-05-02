Yağışlı Havada Kazalar: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Yağışlı Havada Kazalar: 2 Yaralı

Muğla’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı trafik kazası oldu, 2 kişi yaralandı.

02.05.2025 17:06
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Yağışlı havada iki ayrı kaza: 2 kişi yaralandı

MUĞLA - Muğla'da üç gündür devam eden sağanak yağışlar sonrası yollarda kayganlaşan zemin trafik kazalarına neden oluyor. Yatağan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yatağan-Kavaklıdere ilçesi arasındaki karayolunun Aysantı mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kazaya karıştı. Kazaya karışan sürücülerin ve araçlarda bulunan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda hasar meydana geldi.

Yatağan ilçesi girişinde meydana gelen kazada ise iki kişi yaralandı. 09 LL 416 plakalı araç, sürücü İ.D.'nin yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayarak yan yattı. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağışlı Havada Kazalar: 2 Yaralı - Son Dakika

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