Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

18.07.2022 14:23

- Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Sinop'ta aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

SİNOP - Sinop'ta aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar yağışın dinmesini yakınlardaki duraklar ve balkon altlarında bekledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte güneş yerini gri-siyah bulutlara bıraktı. Gün içinde aralıklı şekilde yağan yağmurda kimileri şemsiyeyle çıkarak hazır bekledi, kimi hırka veya poşeti kafasına geçirerek koştu. Sokakta hazırlıksız yakalananlar ise balkon altları, dükkan girişleri, pazaryeri ya da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Sinop'un merkezi ve kuzey kesimindeki ilçeleri Türkeli, Ayancık, Gerze, Erfelek ve Dikmen ile Samsun'un batı kesiminde kalan ilçeleri Yakakent, Alaçam, Bafra ve Ondokuzmayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşlardan meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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