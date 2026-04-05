Yağmurda zor anlar yaşayan vatandaşa zabıtadan şefkat eli

Osmaniye'de etkisini artıran yağışta evine ulaşmakta zorlanan akülü tekerlekli sandalyedeki vatandaş, Osmaniye Belediyesi zabıta ekiplerinin şefkatli yardımıyla güvenli şekilde evine ulaştırıldı.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, çarşı merkezinde akülü tekerlekli sandalyesiyle mahsur kalan bir vatandaşı fark eden Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler, yağmur altında ilerlemekte güçlük çeken vatandaşı araçlarına alarak evine kadar götürdü.

Yaşanan anlar duygusal görüntülere sahne olurken, yardım karşısında duygulanan vatandaşın, "Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız" sözleri dikkat çekti.

Osmaniye Belediyesi zabıta ekiplerinin sergilediği bu duyarlı ve insani davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - OSMANİYE