Yağmurda zor anlar yaşayan vatandaşa zabıtadan şefkat eli
05.04.2026 13:20  Güncelleme: 13:25
Osmaniye'de etkili yağış sırasında evine ulaşmakta zorlanan akülü tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Yağmur altında gösterdikleri duyarlılık ve insani yardım ile vatandaş takdir topladı.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, çarşı merkezinde akülü tekerlekli sandalyesiyle mahsur kalan bir vatandaşı fark eden Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler, yağmur altında ilerlemekte güçlük çeken vatandaşı araçlarına alarak evine kadar götürdü.

Yaşanan anlar duygusal görüntülere sahne olurken, yardım karşısında duygulanan vatandaşın, "Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız" sözleri dikkat çekti.

Osmaniye Belediyesi zabıta ekiplerinin sergilediği bu duyarlı ve insani davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Osmaniye, Zabıta, Yerel, Son Dakika

