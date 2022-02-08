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Yağmurdan işyerine sığındı - Son Dakika

Yağmurdan işyerine sığındı

08.02.2022 11:49
Yağmurdan işyerine sığındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağmur yağması ile birlikte işyerine giren köpeğin uyuduğunu gören esnaf onu rahatsız etmek istemedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağmur yağması ile birlikte işyerine giren köpeğin uyuduğunu gören esnaf onu rahatsız etmek istemedi.

Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi Demirciler sokak üzerindeki ikinci el işyeri sahibi Emin Taktak, " İkinci el eşya işyerim var. Yağmur yağmaya başladığı anda bu sahipsiz canlardan sokak köpeği işyerime geldi ve içeriye yattı. Ben de onu rahatsız etmek istemedim. Cenabı hak ne diyor hayvanlara merhamet ediniz. Rabbimiz, hayvanlara merhamet etmemizi, korumamızı, sevmemizi emredip, onlara eziyet ve işkence etmekten, haklarını çiğnemekten de şiddetle men etmektedir. Bu sahipsiz köpek gibi 3 - 4 köpek daha gelir bakarım. Kediler de var onları da beslerim hemen hemen her gün" diyerek onlara şefkat gösterilmesi gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Yağmurdan işyerine sığındı

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Tavşanlı, Kütahya, Köpek, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağmurdan işyerine sığındı - Son Dakika


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