Yahşihan Belediyesi, çobanlık yapan üniversite mezununu işe aldı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaylada çobanlık yapan iki üniversite mezunu 24 yaşındaki Emine Akçelik'in yeni yılda hayalini gerçekleştirerek, belediyede işe başlattı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Akçelik ailesi, 72 küçükbaş hayvanına bakarak geçimini sağlıyor. Haftanın bazı günlerinde annesi Türkan ile birlikte kırsal alanda çobanlık yapan Emine Akçelik, aynı zamanda okulunu da bırakmayıp, Kırıkkale Üniversitesi "Adalet Bölümü" ve "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü"nden mezun oldu. Sıkça küçükbaş hayvanlarıyla birlikte vakit geçiren 24 yaşındaki Akçelik, şimdi de "Veteriner Fakültesi"ni açıktan okumaya devam ediyor. Erkek kardeşi Ahmet'i her gün araba ile okula götürüp getiren Akçelik, geri kalan zamanlarda da ise hem hayvanlara bakıyor hem de üniversite eğitimini tamamlamak için ders çalışıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede sürdürdüğü ev ziyaretlerinde Akçelik ailesini konuk oldu. Türkyılmaz, Emine Akçelik'in kamu kurumunda çalışma hayalini gerçekleştirdi. Akçelik, yeni yıl hediyesi olarak belediyede işbaşı yapacak. Yeni yılın ilk gününde sürpriz yaptığını ifade eden başkan Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Akçelik'i yeni yıl hediyesi olarak belediyede işe aldığını söyledi.

"Yeni yılın ilk gününde de sürpriz olarak Emine'yi belediyede başlatıyoruz"

Sohbet sırasında iş talebini geri çevirmediğini anlatan Türkyılmaz, "Emine geçenlerde bir sohbet esnasında kendisinin işsiz olduğunu söyledi. Bizde yeni yıl hediyesi olarak kendisini işe aldık. Bizde çobanlıkla uğraştık gerçekten zor bir meslek. İki kadının hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Emine'de Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Bizde hayatına dokunalım dedik. Yeni yılın ilk gününde de sürpriz olarak Emine'yi belediyede başlatıyoruz. Hayırlı olur inşallah" dedi.

"Şu anda annemle birlikte hayvanlarla ilgileniyorum"

Yeni yılda dileğinin kabul olduğunu ifade eden Akçelik, "Başkanım bir isteğimin olup olmayacağını sordu. Bende çalışmak istediğimi söyledim. Kabul etti, isteğim bir şekilde gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Okuma aşkım gerçekten çok büyük. Lisans mezunu olunca bırakmadım. Tekrar 'Adalet' bölümünü okudum. Sonra da hayvanlarla iç içe olduk, sonra da açıktan Veterinerlik Fakültesi'ni okumaya başladım. Bu şekilde bir eğitim öğretim sürecim var. Şuanda annemle birlikte hayvanlarla ilgileniyorum. Aynı zamanda Yahşihan Belediyesi'nde çalışmayı hem de burada aileme destek olmayı çok istiyordum. Bu yeni yılda dileklerim kabul oldu" diye konuştu.

"Hayvanlarla ilgilenmek çok güze"

Her sabah kardeşini arabayla okula götürüp getirdiğini belirten Akçelik, "Sabah uyandığımda kardeşimi arabayla okula götürüp getiriyorum. Konum olarak merkeze uzak olduğu için en fazla bu şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Hayvancılık işi dedemden babama, babamdan da bize geçti. Aslında güzel, ilgilenmeyi de seviyorum. Yahşihan'da hayvancılık işi bitiyor. Bu işi yapan çok nadir insanlar var. Bu civarda bu işi yapan tek genç olarak görüyorum. O yüzden de seviyorum, devam ettirmeyi de istiyorum. Hayvanlarla ilgilenmek çok güzel. Onlarla ilgilendikçe de bağlanıyorum aslında" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE