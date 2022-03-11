Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam - Son Dakika
Üye Girişi

Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

11.03.2022 15:21
Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, işçi maaşlarını yüzde 40 oranında arttırdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, işçi maaşlarını yüzde 40 oranında arttırdı.

Yahşihan Belediyesi ile Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası arasında yapılan görüşme neticesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, belediye ve sendika arasında anlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarında ve sosyal hak kalemlerinde yüzde 40 oranında üzerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Mahalli İdareler Sendikası ile yaptığımız anlaşmayla kadrolu işçilerimize eski yevmiyeleri üzerinden yüzde 40 zam yapılmasını kararlaştırdık. Yeni zamla birlikte kadrolu işçilerimiz zamlı maaşlarına ek olarak 52 günlük devlet ikramiyesi, 60 günlük sendika ikramiyesi, izinlerinde 15 günlük yevmiyeleri üzerinden izin parası, Ramazan Bayramı'nda 2 yevmiye Kurban Bayramı'nda ise 4 yevmiye olmak üzere bayram harçlıkları, eğitim yardımı, yemek yardımı ve artı olarak çocuk ve aile yardımı alacaklar. İşçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE

Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

YORUMLAR
500
Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Kırıkkale, Sendika, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
15:16 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: ÖTV alınmasın dedik, dikkate alınmadı, üzülerek toplu ulaşıma zam yapacağız!
15:14 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! "Sevgilisi vardı" mazeretine sığındı
15:09 Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?
15:05 Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü!
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement