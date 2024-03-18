Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Mahalleleri Ziyaret Ederek Halkla Buluşuyor

Yerel

Yahyalı'nın 41 mahallesini seçim heyecanı sarmaya başladı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, adaylık sürecinde mahalleleri ziyaret ederek halkla buluşuyor ve coşkuyla karşılanıyor.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Yahyalı'da siyasi atmosfer ısınıyor. Ancak, bu heyecanın en önemli figürlerinden biri, 10 yıllık belediye başkanlığı deneyimiyle tanınan Esat Öztürk. Mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkla doğrudan temas kurarak, onların taleplerini dinliyor ve projelerini paylaşıyor. Yahyalı'nın kalkınması ve gelişmesi için 70 proje hazırlayan Başkan Esat Öztürk mahallelerde coşkuyla karşılanıyor ve vatandaşların büyük desteğini alıyor.

Vatandaşlar, Esat Öztürk'ün geçmişte gerçekleştirdiği hizmetler ve mahallelerine olan katkılarına olan minnetlerini dile getirirken, gelecek dönem için de ona güvenlerini belirtiyorlar. Her kesimden insanın bir araya gelerek destek verdiği Esat Öztürk, Yahyalı'nın birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye taşınacağına inanıyor.

Yahyalı'nın dört bir yanında yükselen coşku, Esat Öztürk'ün liderliğindeki belediyenin hizmet anlayışına duyulan güvenin bir yansıması olarak görülüyor. Seçim gününe kadar sürecek olan bu heyecanlı süreçte, Esat Öztürk'ün mahallelerle olan yakın ilişkisi ve vaat ettiği projelerin halkı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Başkan Esat Öztürk, "Yahyalı'nın her mahallesinde karşılaştığımız bu muazzam destek bizi son derece memnun ediyor. Halkımızın bize olan güveni ve desteği, bizim için büyük bir sorumluluk taşıyor. Yıllardır bu güzel ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Mahallelerimizde gördüğümüz coşkulu karşılama, bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. İnşallah birlikte, Yahyalı'yı daha da ileriye taşıyacak projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ