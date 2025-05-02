Yahyalı'da Esnafla Buluşma: Sorunlar ve Çözümler Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Yahyalı'da Esnafla Buluşma: Sorunlar ve Çözümler Masaya Yatırıldı

Yahyalı\'da Esnafla Buluşma: Sorunlar ve Çözümler Masaya Yatırıldı

Yahyalı'da düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında sanayi esnafı, sorunlarını ve taleplerini doğrudan Başkan Öztürk ve milletvekillerine iletti. Ekonomik ve sosyal konular üzerinde duruldu.

02.05.2025 17:13  Güncelleme: 17:15
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Yahyalı'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı ile il ve ilçe protokolü sanayi esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Kayseri İl Başkan yardımcı Ahmet Canleblebici, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Birlik Başkan Vekili ve Kayseri Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Çelik Eşyacılar Odası Başkanı Mükremin Suludere, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında yeni sanayi esnafıyla bir araya geldi. Yahyalı Yeni Sanayi Sitesi'nde düzenlenen buluşmada esnaf, sorunlarını ve taleplerini doğrudan Başkan Öztürk'e ve milletvekillerine iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, esnafın ekonomik ve sosyal konulardaki talepleri dinlendi. Projesi hazırlanan yeni sanayi sitesi, yol, altyapı, otopark, temizlik ve istihdam konularında iletilen sorunları not alan alınarak, çözüm odaklı bir buluşma gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşmasında; "Sanayi esnafımız ilçemizin üretim gücüdür. Sizlerle birlikte Yahyalı'nın gelişmesi için el birliğiyle çalışacağız. Bu buluşmalar, sorunların kaynağında tespiti ve hızla çözümü için çok önemlidir. Milletvekillerimiz ve esnaf odası başkanlarımız, sanayi esnafımızın sorunlarını dinlemek için bizlerle buradalar. İnşallah projesi hazırlanan yeni sanayi sitesi için milletvekillerimiz bizim yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

Toplantı boyunca esnaflar, sorularını doğrudan milletvekillerine ve Başkan Öztürk'e iletti. Her bir soruya ayrıntılı yanıtlar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da Esnafla Buluşma: Sorunlar ve Çözümler Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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