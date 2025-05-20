Yahyalı'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika
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Yahyalı'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

Yahyalı\'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

Yahyalı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 'Kodla Yahyalı Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi', ilçede teknolojiye olan ilgiyi artırmayı amaçladı. Öğrencilerin robotik kodlama, yapay zeka ve yenilikçi projeleri sergilendi.

20.05.2025 17:25  Güncelleme: 17:27
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Yahyalı Belediyesi'nin destekleriyle, Yahyalı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkkezi'nin organizasyonu ile ilçede teknolojiye ve gençliğe yönelik önemli bir etkinlik olan 'Kodla Yahyalı Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi' düzenlendi. İlçedeki öğrencilerin teknolojiyle buluştuğu zirvede, robotik kodlama, yapay zeka ve yenilikçi projeler sergilendi.

Zirveye Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında farklı okullardan gelen öğrenciler, hazırladıkları projeleri katılımcılara tanıttı. Başkan Esat Öztürk, yaptığı konuşmada gençlerin teknolojiye olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek; "Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojide ne kadar ileriye gidebileceğini hep birlikte görüyoruz. Kodlama, robotik sistemler, yapay zeka ve dijital üretim Bunlar artık sadece büyük şehirlerde değil, Yahyalı gibi güzel bir ilçemizde de hayat buluyor. Teknolojiye yön veren bir nesil yetişiyor. Bu gençler bizim gurur kaynağımız. Yahyalı Belediyesi olarak onların yanında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Gençlerimiz isterse başaramayacakları hiçbir şey yok. Yeter ki azmetsinler, düşünsünler, üretsinler. Biz de her zaman onların önünü açmak, destek olmak için buradayız" dedi.

İlçede teknoloji farkındalığını artırmayı amaçlayan zirve, katılımcılardan tam not aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yahyalı, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'da Robotik Kodlama ve Teknoloji Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika

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