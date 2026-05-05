Yakup Canbolat, Ankara Valiliği\'ne Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliğine atanan Yakup Canbolat göreve başladı. Yeni Vali Canbolat'ı valilik girişinde; yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililer karşıladı. Polis mangasını selamlayan Canbolat, daha sonra makamına geçerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Canbolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atanmış olduğum Ankara Valiliği görevime bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Bu göreve layık görülmem vesilesiyle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi eden devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin Başkenti, milli iradenin tecelligahı ve köklü devlet geleneğimizin merkezi olan Ankara'da görev yapmanın anlam ve ağırlığını derinden hissediyorum. Başkent olmanın ötesinde Ankara; kamu yönetiminin kalbi, bilim ve eğitimin öncüsü, sanayi ve teknolojinin geliştiği dinamik yapısıyla ülkemizin her alandaki ilerleyişine yön veren stratejik bir güç konumundadır. Bu yönüyle Ankara'ya hizmet etmek, yalnızca bir şehre değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak anlamı taşımaktadır. Bu anlayışla; hukukun üstünlüğünü esas alan, insan odaklı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışacağız. Temel hedefimiz; kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, memnuniyet düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve Ankara'nın sahip olduğu potansiyeli her alanda daha ileriye taşımaktır. Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ankara'yı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Ankara; köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve stratejik konumuyla yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda milletimizin istikbaline yön veren kadim bir merkezdir. Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare edildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu müstesna şehir; geçmiş ile geleceğin buluştuğu, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir irade merkezidir. Bu vesileyle; üstlendiğim görevin ülkemiz ve Başkentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerime en içten selam ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA