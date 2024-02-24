Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
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Yerel

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesiyle birlikte yalancı bahara aldanan ağaçlar şubat ayında çiçek açtı. Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ağaçların çiçek açması köy sakinlerini şaşırttı.

24.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükseldiği Afyonkarahisar'da yalancı bahara aldanan ağaçlar şubat ayında çiçek açtı.

Kentte bir süredir devam eden sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Termometrelerin 15 derecelere kadar yükseldiği kentte sıcak havayı görüp, yalancı bahara aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı. Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ağaçların çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, köy sakinlerinden Hüseyin Çetinkaya 54 yaşında olduğunu ve köylerinde ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade etti.

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Kaynak: İHA

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