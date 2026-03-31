Yaldır ve Vatandaşdan Samimi Helallik

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, 2023 yılında Ihlara ziyaretinde kendisine tepki gösteren bir vatandaşla yıllar sonra bir araya geldi. Geçmişte yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasında samimi bir diyalog yaşanırken, vatandaş Yaldır'dan özür dileyerek helallik istedi. Yaldır ise yaşananların bir algı sonucu olduğunu belirterek vatandaşla sarılıp helalleşti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaldır, Ihlara gezisinde 2023 yılı seçimlerinde kendisine tepki gösteren vatandaşla buluştu. O dönem gösterilen tepkiyi unutmadığını belirten Yaldır, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2023 seçimlerinde geldik, Yusuf abi o zaman bu kahvenin işletmecisiydi. Ziyarete geldik ve kapısından içeriye 'Biz PKK'lılarla beraber olanları buraya almıyoruz' dedi. O günün şartlarında bu meydanda bize bir sürü laf söylemişti, bizi içeri almamıştı, bir sürü yüklenmişti. Geldiğimiz noktada bugün yine buradayız. Biz o gün çok kırılmıştık, bugün gönlümüzü aldı. Daha önce buraya geldiğimizde bu kahveden bu abimiz bize yükselmiş, 'Bu beldede bir şehit var. Siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz? PKK'yla berabersiniz siz' demişti. Bugün görüyoruz kimin Abdullah Öcalan'ı cezaevinden çıkarmak için ne gayretlerde bulunduğunu, kimin Abdullah Öcalan'la hediyeleştiğini, hep birlikte görüyoruz. Bizden bir helallik alman lazım, bir sarılmamız lazım"."

Vatandaş, Vekil Yaldır'a sarılarak haklı olduğunu vurguladı ve "Hakkınızı helal edin vekilim. Şimdi siz güzelce konuşuyorsunuz, siz haklısınız. Ben kendi nazarımda suçluyum, özür dilerim. O zaman biz öyle anladık" dedi.

Yaldır ise şunları söyledi:

"Benim o kadar ağrıma gitti ki. Tabii yukarıdan bu algıyı yaptılar, bir algıydı tuttu. Dediler ki, 'Vay efendim bunlar şunlarla, şunlarla beraber.' İş seçime geldi mi vatandaş 'Vay siz PKK'yla berabersiniz, siz FETÖ ile berabersiniz, siz şunla berabersiniz, bunla berabersiniz' deniliyor. Biz Türk milleti ile beraberiz, biz Türk devleti ile beraberiz, biz Türk bayrağı ile beraberiz, Türk toprağıyla beraberiz. Biz Türk askeri ile, Türk polisi ile, Türk vatandaşı ile beraberiz. Bunların olduğu yer neresiyse biz oradayız. Ama bugün saydığımız ilkelerin yanında kimlerin durduğu, karşısında kimlerin durduğunu hep birlikte görüyoruz esasında. Biz dün de bugün de bu milletin düşmanlarına karşı duruyoruz, bu devlete hainlik yapanlara karşı duruyoruz. Sadece İYİ Parti olarak biz kaldık. O Meclis'te o namussuz, o alçak fikre karşı mücadele eden sadece biz kaldık."