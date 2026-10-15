Yalova Armutlu'da yoğun yağış heyelana yol açtı, çam ağaçları yola indi

Yalova Armutlu'da yoğun yağış heyelana yol açtı, çam ağaçları yola indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Armutlu'da dün akşamdan bu yana etkili olan yoğun yağış, Çamlık alanda toprak kaymasına neden oldu. Yumuşayan zemindeki heyelanda çam ağaçları yola doğru indi, o anlar araç sürücülerince görüntülendi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıksız süren yoğun yağışlar heyelana yol açtı. O anlar kameraya yansıdı.
Çamlık alanda toprak zeminin yumuşaması sonrası heyelan yaşandı. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde çam ağaçlarının yaşanan toprak kayması ile yola doğru indiği görülüyor.
Kaynak: İHA
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