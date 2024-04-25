Yalova Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor

Yalova Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor

Yalova Belediyesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde başlattığı bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarını sürdürüyor. Kemer Köprü Caddesi'nden başlayıp 8. sokağa kadar devam edecek olan asfalt ve baskı işlemleri devam ediyor.

25.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Yalova Belediyesi'nin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde başlattığı yeni bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları, Kemer Köprü Caddesi'nden başlayıp 8. sokağa kadar devam edecek olan asfalt ve baskı işlemleri devam ediyor.

Yalova Belediyesi, yeni bisiklet ve yürüyüş yolları için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı yaşamı ve kent içinde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan bisiklet yolu projesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 8. Sokak'ta asfalt serimi devam ediyor. Toplam 770 metrelik yol güzergahında çalışmalar, Kemer Köprü Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Caddesi'ne kadar devam edecek. Kemer Köprü Caddesi ile Şelale Sokak arasında kalan alanda ise dekoratif aydınlatmalar kullanılarak göze hitap edecek bir çalışmaya imza atılmak isteniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "Bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarımızda aşınma tabakasının serimi ile baskı işlemleri eş zamanlı olarak devam ediyor. İlk olarak Kemer Köprü Caddesi'nden başlayan çalışmalar, yaklaşık 590 m uzunluğundaki Gaziosmanpaşa Caddesi'ne kadar devam ediyor. Akabinde yaklaşık 180 metre uzunluğundaki 8. Sokak'ta da çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlayacağız. Baskı çalışmamızın tamamlanması sonrasında dekoratif boyama asfalt boyama, çizgi çalışmaları, dekoratif aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını da tamamlayarak yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerine yer verdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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