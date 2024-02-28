Yalova Belediyesi Mezarlık Alanlarını Genişletiyor

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Yalova Belediyesi, Paşakent Mezarlığı'ndaki mezarlık alanlarını genişletme çalışmalarına devam ediyor. 41 Bin metrekare alanı şehre kazandıran ekipler, 252 dönümlük alanda çalışmalarına devam ediyor.

Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Paşakent Mezarlığı'nda başlattığı genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden 41 Bin metrekare alanda başlatılan çalışmalarda sona gelinirken tam 252 dönümlük alanda çalışmalar devam ediyor. İş makinası yardımıyla toprak tesviyesi yapılan alan akabinde ada ada parsellenecek ve kayıt altına alınacak.

Mezar yeri sorunu kalmayacak

Konu ile ilgili Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yalova Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak mezarlıklarımızın bakım, onarım ve temizliğini yapıyoruz. Bunun yanı sıra yeni mezarlık alanları da oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilimizin en büyük mezarlığı olacak Paşakent Mezarlığı'na yaklaşık 41 Bin metrekare yeni alanı kazandırdık. Şu anda ise başlattığımız çalışma ile tam 252 dönümlük alanda toprak tesviyesine devam ediyoruz. Ayrıca mezarlık alanına ilave olarak Yalova Orman İşletme Müdürlüğü'nden 34 Bin metrekare alanı da müdürlüğümüze kazandırmayı hedefliyoruz" denildi. - YALOVA