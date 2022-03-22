Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

22.03.2022 20:15

Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanık Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

YALOVA - Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanık Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu 34 sanıklı davanın son duruşması Yalova 2 .Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya tutuklu sanık Reşat E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla cezaevinden katıldı. "Zimmet", "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Salman ve dönemin Başkan Yardımcısı Halit Güleç de duruşma salonundaki yerini aldı. Davadaki bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulunurken duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da takip etti.

"Parayı Salman ve Güleç ödesin"

Mahkeme heyeti Yalova Belediyesi'ndeki 268 bin liralık usulsüz ödemelerle ilgili dava dosyanın birleştirilmesi nedeniyle sanık O.S'yi dinledi. Söz konusu paranın 70 bin TL'sini aldığı bildirilen O.S, müteahhit Bekir B.'nin isteği üzerine parayı aldığını söyledi. O.S, suçlamaları reddetti.

Tahliyesini isteyen tutuklu sanık Reşat E. ise Vefa Salman ve Halit Güleç'in talimatları dışında hiçbir işlem yapmadığını dile getirerek suçsuz olduğunu söyledi. Eklenen dosyada oluşan zararı ödemek isteyip istemediği sorulan Reşat E., "Parayı Salman ve Güleç ödesin" dedi.

Salman ise suçlamaları kabul etmediğini, zimmet olayının 2014 yılı öncesi, kendilerinden önceki dönemlere kadar uzandığını ifade etti.

Mahkeme Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken bilirkişi ve eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Salman'ın avukatı Deniz Baykal, yeni bilir kişi raporunu beklediklerini dile getirdi. Baykal, Vefa Salman ve Halit Güleç'in suçun işlenmesinde bir kabahati bulunmadığının bir önceki bilir kişi raporunda belirtildiğini sözlerine ekledi.

Milletvekili Mahmut Tanal ise davanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

YORUMLAR
500
Online seks işçileri çalıntı görsellerin peşinde Online seks işçileri çalıntı görsellerin peşinde Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediyesi, Vefa Salman, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement