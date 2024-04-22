Yalova'da fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Sivrihisar'da defnedildi

Yalova\'da fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Sivrihisar\'da defnedildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara'nın cenaze töreni, memleketi Sivrihisar'da düzenlendi. Tersanede görev yaptığı sırada fırtınanın etkisiyle devrilen konteyner ve forklift arasında sıkışan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze töreninin ardından Kara, Sivrihisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

22.04.2024 15:38
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede fırtına sebebiyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışarak hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara'nın cenaze töreni, memleketi Sivrihisar'da düzenlendi.

Dün saat 00.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından başmühendis olarak görev yaptığı Hatsan Tersanesi'nde, Tersane Müdürü Alper Akalın ile birlikte hasar tespit çalışması yapan Özkan Kara (45), fırtınanın etkisiyle devrilen konteyner ve forklift arasında kalmıştı. Yaşanan feci kazanın ardından Tersane Müdürü Alper Akalın ağır yaralanmış, Başmühendis Özkan Kara ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıldır tersanede görev yaptığı öğrenilen Özkan Kara'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Sivrihisar'a getirildi. Kara'nın cenaze töreni, Sivrihisar Ulu Cami'de kılınan öğle namazını müteakip düzenlendi. Cenaze töreninin ardından, defnedilmek üzere Sivrihisar Asri Mezarlığı'na getirilerek son yolculuğuna uğurlanan Kara'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da fırtına sonucu hayatını kaybeden başmühendis Sivrihisar'da defnedildi - Son Dakika
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