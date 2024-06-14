Yalova'da Jandarma'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da Jandarma'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Tören, Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı ve Jandarma Genel Komutanı'nın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti. Programda öğrencilerin şiir okuması ve 'Zeybek' halk oyunu gösterisi de yer aldı. Ayrıca, 'jandarma' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

14.06.2024 14:33
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Yalova'da jandarmanın 185. kuruluş yıl dönümünü kutlaması

YALOVA - Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

Kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yapıldı. Tören Yalova İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici'nin Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Programda sonrasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu. Jandarma Albay Süleyman Terk'in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Programda jandarma personeli tarafından 'Zeybek' halk oyunu gösterisi büyük ilgiliyle izlendi.

Program Jandarma Komando Birliği'nin andıyla devam etti. Etkinlikte 'jandarma' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Jandarma'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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