Yalova'da jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yalova\'da jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
14.06.2026 12:21  Güncelleme: 12:27
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Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, teşkilatın millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı. Programa Vali Vekili, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

Kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tören, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Albay Altın, "Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. Yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşuna bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenleme hasar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusluğumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeller olarak bizler milletimizin bize olan bu devletçinin bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perşinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması vurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Vali Vekili Ekrem Çalık ise konuşmasında jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program, Jandarma Komando Birliği'nin marşıyla devam etti. Etkinlikte 'jandarma' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Ardından programa katılan protokol üyeleri jandarma tarafından kurulan stantları gezdi.

Etkinliklere Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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