Yalova'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarptı - Son Dakika
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Yerel

Yalova'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarptı

Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki demir korkuluklara çarparak maddi hasarlı bir kaza meydana getirdi. Kazada herhangi bir kişi yaralanmazken, otomobil ve demir korkuluklarda maddi hasar oluştu. Kullanılamaz hale gelen araç, polis çekicisi tarafından bölgeden kaldırıldı.

26.04.2024 17:50
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Yalova'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarptı

YALOVA - Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki demir korkuluklara çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde kent merkezi yönünde ilerleyen 77 ABC 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir parmaklıklara çarptı. Kazada herhangi bir kimse yaralanmazken otomobil ve demir korkuluklarda maddi hasar meydana geldi. Kullanılmaz gelen araç bölgeye sevk edilen polis çekicisi tarafından bulunduğu caddeden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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