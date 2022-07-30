Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kullandığı kepçeyi bir tramplen gibi hazırlayan operatör ardından üzerine çıkarak balıklama stili ile kendisini denize attı.

Kaynak: İHA

Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu! - Son Dakika

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