İlginç görüntünün adresi Yalova'nın Altınova ilçesi oldu. Tavşanlı beldesinde yapımı devam eden tersane inşaatında çekilen görüntüde kepçe operatörünün ilginç serinleme yöntemi anbean kameralara kaydedildi.
Kullandığı kepçeyi bir tramplen gibi hazırlayan operatör ardından üzerine çıkarak balıklama stili ile kendisini denize attı.
Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Yerel › Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu! - Son Dakika