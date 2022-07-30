Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu! - Son Dakika
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Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu!

30.07.2022 16:51

Yalova'nın Altınova ilçesinde sıcaktan bunalan iş makinası operatörü şaşırtan bir serinleme yöntemi buldu. Kepçenin üzerine çıkan şahıs, balıklama stili ile denize atladı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İlginç görüntünün adresi Yalova'nın Altınova ilçesi oldu. Tavşanlı beldesinde yapımı devam eden tersane inşaatında çekilen görüntüde kepçe operatörünün ilginç serinleme yöntemi anbean kameralara kaydedildi.

BALIKLAMA STİLİ İLE DENİZE ATLADI

Kullandığı kepçeyi bir tramplen gibi hazırlayan operatör ardından üzerine çıkarak balıklama stili ile kendisini denize attı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da sıcaktan bunalan kepçe operatörü ilginç bir serinleme yöntemi buldu! - Son Dakika
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