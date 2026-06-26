Tapulu evlerinde belediyeyi ortak görünce şok oldular - Son Dakika
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Tapulu evlerinde belediyeyi ortak görünce şok oldular

Tapulu evlerinde belediyeyi ortak görünce şok oldular
26.06.2026 13:03  Güncelleme: 13:07
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Yalova'nın Bayraktepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır tapulu kullandıkları evlerinde Yalova Belediyesi'nin hissedar olduğunu öğrenince şok yaşadı. Belediye, hisseleri satın almaları için 300 bin ila 500 bin lira arasında ücret talep ederken, mağdur olan mahalle sakinleri hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Yalova'nın Bayraktepe Mahallesi Seçim Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yıllardır tapulu olarak kullandıkları evlerinde Yalova Belediyesi'nin hissedar olarak göründüğünü öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinleri, belediye tarafından kendilerine hisseleri satın almaları gerektiğinin bildirildiğini aksi halde ecrimisil ücreti ödemek zorunda kalacaklarının söylendiğini öne sürdü.

Yalova Belediyesi tarafından 2018 yılında Bayraktepe Mahallesi'nde iptal olan imar planı, 2023'te yeniden yapıldı. Bu kez plan yapılırken uygulamada belediye bölgedeki ev sahiplerinin evlerine hissedar oldu. Tüm bu yaşananlardan habersiz olan mahalleli, tapularında belediyeyi hissedar görünce büyük şok yaşadı. Hisseleri ölçüsünde 300 bin ile 500 bin lira arasında belediyenin ücret istediği vatandaşlar duruma isyan etti.

Mahalle sakinlerinden İlyas Kürekçi, yaklaşık 15-20 gün önce durumdan haberdar olduklarını belirterek, "Çevre Şehircilik'te bize otogarın arkasındaki belediye arazisinden pay verilerek bir düzenleme yapıldığı söylendi. Benim 300 metrekare arsam var. Bunun yaklaşık 35,5 metrekaresine belediye ortak olmuş. Bunun karşılığında da bana 350 bin liranın üzerinde ödeme çıkarılmış durumda" dedi.

Kürekçi, bazı komşularına 400 bin ila 500 bin lira arasında bedeller çıkarıldığını öne sürerek, "Burada yaklaşık 20 hane var. Kimi vatandaşın tapusunda 40-45 metrekarelik hisseler oluşmuş. İnsanlara yüz binlerce liralık borçlar çıkarılmış. Ben emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Tan ise yıllar önce 469 metrekare arsa satın aldığını belirterek, "Yeni tapuda bana 413 metrekare verilmiş. 21 metrekaresine belediye hisse yapmış, 33 metrekaresi ise ortada yok. Yola gittiği söyleniyor ama hangi yola gittiğini bilmiyorum. Tapu sorgulamasında arsamın iptal edildiğini görünce durumu öğrendim" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Avcı ise elindeki eski ve yeni tapuları göstererek, "357,5 metrekare arsam vardı. Bunun 42 metrekaresine belediye ortak olmuş. Daha sonra bu hisseyi bana geri satmak için yaklaşık 360 bin lira talep ediyorlar. Ben işçiyim, emekli bile değilim. Bu parayı ödeyemezsem ne olacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer ise mahallede yıllardır imar sorunlarının yaşandığını belirterek, vatandaşların kendisine gelerek yardım istediğini söyledi. Esmer, "Vatandaşlar kapıma geldi. Ben de hep birlikte belediyeye gidelim, ne gerekiyorsa konuşalım dedim. İnsanların mağdur edilmemesi gerekiyor. Yıllardır bu imar sorunlarıyla uğraşıyoruz ancak bir türlü çözüm bulunamadı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığını öne sürerken, hukuki yollara başvurmaya hazırlandıklarını ifade etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, 3. Sayfa, Yalova, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tapulu evlerinde belediyeyi ortak görünce şok oldular - Son Dakika

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