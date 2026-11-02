Yalova'da yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca Kristal Kelepçe'de ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yalova'da yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca Kristal Kelepçe'de ikinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'da yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca Kristal Kelepçe\'de ikinci oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin VIII. Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ikincilik elde etti. İlk romanı 2014'te yayımlanan Koca, aldığı bu dereceyle yazarlık kariyerine bir başarı daha ekledi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Ayla Koca, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen VIII. Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ikincilik elde etti.

Sağlık alanındaki mesleğinin yanı sıra yazarlık çalışmalarını da sürdüren Ayla Koca, polisiye edebiyat alanındaki başarısıyla dikkat çekti. İlk romanını 2014 yılında yayımlayan Koca, paranormal polisiye türünde eserler kaleme alıyor.

Daha önce "Kıyam Zamanı" adlı romanıyla Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ilk dört eser arasına giren Koca, son başarısıyla yazarlık kariyerinde önemli bir derece daha elde etti.

Ödül başarısının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Koca, kendisini destekleyen okuyucularına ve dostlarına teşekkür etti.

Yoğun bakımda hastaların yaşam mücadelesine destek veren Koca, edebiyat alanındaki üretkenliğiyle de mesleki yaşamının dışında önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiKültür SanatTürkiyeYalovaSağlıkYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 16:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca Kristal Kelepçe'de ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android