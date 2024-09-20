Yamula Su Sporları Merkezi'ne Teşekkür - Son Dakika
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Yerel

Yamula Su Sporları Merkezi'ne Teşekkür

Yamula Su Sporları Merkezi\'ne Teşekkür

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, merkez personeline teşekkür belgesi ve plaket verdi.

20.09.2024 18:23
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yamula Su Sporları Merkezi personelini makamında ağırladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yamula Su Sporları Merkezi açılışı ve Tomarza Zamantı Irmağı ıslah çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı tesis çalışanlarına teşekkür belgesi vererek, plaket takdim etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdiğimiz Su Sporları Merkezimizde gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor. Olimpik Branş olan Durgunsu Kano ve Optimist Yelkenli Branşlarının antrenmanları Su Sporları Merkezimizde devam ederken, öteki tarafta Yahyalı ırmağı üzerinde Rafting parkuru çalışmaları ve Tomarza Zamantı Irmağı üzerinde yoğun ilgi gören Durgunsu Kano faaliyetleri yine Su Sporları Merkezimizden koordine ediliyor. Tüm bu yoğun çalışmaların içerisinde geçtiğimiz ay 5,5 kilometrelik Tomarza Zamantı ırmağı Kano parkuru yine Su Sporları Merkezimiz personelleri tarafından 25 yıl sonra 1 hafta gece gündüz çalışılarak temizledi. Ben tekrardan çalışma ve gayretlerinden dolayı Su Sporları Merkezi personelimize teşekkür ediyorum çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yamula Su Sporları Merkezi'ne Teşekkür - Son Dakika

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