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Yangın Kapıları Ciddi Risk Taşıyor

Yangın Kapıları Ciddi Risk Taşıyor

MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül, eksik montajlı yangın kapılarının can güvenliği için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

17.05.2025 17:37
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MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Antalya'daki denetimlerde ortaya çıkan eksikliklere dikkat çekerek, sertifikasız ya da eksik montajlı yangın kapılarının ciddi risk taşıdığını vurguladı. Akgül, "Gerçek güvenlik, doğru teknikle mümkündür" dedi.

Antalya'da yürütülen yangın güvenliği denetimleri, birçok yapının güvenlik standartlarını karşılamadığını ortaya koyarken, en büyük eksikliklerin başında yangına dayanıklı kapılar geliyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, "Yangına dayanıklı kapı, hayat kurtarır. Bilgiyle üretilir, sorumlulukla uygulanır" dedi. Akgül, özellikle konaklama sektöründeki yapıların her an yangın riskine karşı hazır olması gerektiğini belirterek denetimlerde yangına dayanıklı gibi görünen, ancak teknik yeterliliği bulunmayan birçok kapıyla karşılaştıklarını söyledi.

"Görünüş aldatıcı olabilir"

Akgül, "Kalın ya da metal yüzeyli olması, o kapının yangına dayanıklı olduğunu göstermez. Asıl önemli olan, kapının tüm bileşenleriyle birlikte test edilmiş ve belgelendirilmiş olmasıdır" dedi.

Sertifikalı gibi görünen kapılar tehlike saçıyor

Piyasada sertifikalı gibi duran ancak eksik montajlı, uyumsuz aksesuarlarla uygulanmış kapıların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Akgül, "Bu ürünler yalnızca kağıt üzerinde güven verir. Gerçek bir yangın anında ise hayatı tehdit eder" uyarısında bulundu.

"Yangın belgeyi değil, uygulamayı sınar"

Yangına dayanıklı kapının sadece üretimi değil, montajı ve performans takibinin de hayati öneme sahip olduğunu belirten Akgül, düşük maliyetli ve eksik uygulamaların sadece teknik değil, hukuki ve vicdani sorumluluk doğurduğunu söyleyerek, "Yangın başladığında açılmayan bir kapı, yalnızca eşyayı değil, canı da tehdit eder" dedi.

Her yapıya özel çözüm vurgusu

Her binanın yapısı ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurgulayan Akgül, "Gerçek güvenlik, doğru teknikle mümkündür. Bazı binalar özel ebat ister, bazıları tarihi dokuya uygun tasarım. Her projeye özel çözüm geliştirilmelidir" dedi.

MÜSİAD'tan sektöre bilgilendirme desteği

MÜSİAD Antalya olarak yangın güvenliği konusunda aktif çalışmalar yürüttüklerini belirten Akgül, üyelerle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve sahadaki uygulamaları yerinde incelediklerini belirterek, "Bu dönüşüm, sadece ruhsat almak için değil, güvenle hizmet vermek için atılmalıdır" dedi.

Yangın kapılarının sadece bir geçiş alanı değil, can güvenliği sağlayan kritik bir unsur olduğunu belirten Akgül, "Her gün onlarca kişinin geçtiği bir kapının işlevi sadece açılıp kapanmak değildir. Bu kapılar, yangın anında tüm yapının geleceğini belirleyebilir. Her kapı bir geçiştir. Bazısı odadan odaya, bazısı hayattan hayata" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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