Yangında evi zarar gören yaşlı kadının yaraları sarılıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Fatma Yaşar'ın evi Develi Belediyesi tarafından onarılıyor.

Develi ilçesine bağlı Hasan Şahan Mahallesinde evinde yangın çıkan engelli Fatma Yaşar'ın yangın sonrasında evinde oluşan maddi hasar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla gideriliyor.

Develi Belediyesi olarak mağduriyet içerisinde olan Develililerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Cabbar, "Fatma annemizin evinde oluşan maddi hasarı gidermek annemizin yaralarını sarmak için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Fatma annemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. Kendisinin sağlık durumundan dolayı zararı gideremeyeceğini belirten Fatma Anne de Cabbar Başkana ilgisinden dolayı şükranlarını iletti" diye konuştu. - KAYSERİ