Yangında evinde olduğu düşünülen yaşlı adam endişeli anlar yaşattı

Yangında ev sahibinin dışarda olması herkese rahat bir nefes aldırttı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında ev sahibinin evde olduğu söylentisi endişeli anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede ekiplerin yangını söndürüp evi kontrol ettiklerinde ikametin boş olduğunu ortaya çıkmasıysa herkese rahat bir nefes aldırdı.

Yangın, Şuhut ilçesi bağlı Hacımusa mahallesi Karaadilli caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 09.00 civarlarında Adem Karapınar'a ait ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatin sonunda söndürdü. Müdahale esnasında komşularının yaşlı adamın evinde olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri hemen eve girerek inceleme yaptı. Yapılan araştırma sonucunda ise yaşlı adamın evde olmadığı anlaşıldı. İkametin boş olması herkese rahat bir nefes aldırırken, Karapınar'ın yangın esnasında sokakta olduğu ve olayı duyar duymaz evine geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.