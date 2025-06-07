Yanlış Sınır Dışı Edilen Göçmen ABD'ye Döndü

Yanlışlıkla ülkesi El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın belgesiz göçmen taşıma suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye geri gönderildiği bildirildi.

ABD'nin Maryland eyaletinde gözaltına alındıktan sonra yanlışlıkla ülkesi El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın yargılanmak üzere ABD'ye geri gönderildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre; Donald Trump hükümeti tarafından El Salvadorlu MS-13 çetesinin üyesi olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Garcia'nın "belgesiz göçmen taşıma" kapsamındaki birtakım suçlamayla karşı karşıya kalacağı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Garcia'nın Teksas'tan ülkenin iç kesimlerine yıllardır düzensiz göçmen taşıdığının iddia edildiği belirtildi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Oval Ofis'te dediğim gibi; hiçbir zaman bir teröristi ABD'ye sokmam. Asla bir çete üyesini El Salvador sokaklarına salmam" ifadelerini kullandı. Bukele, "Trump yönetimiyle birlikte çalışıyoruz ve eğer bir çete üyesinin suçlamalarla karşı karşıya kalması için geri gönderilmesini isterlerse, elbette reddetmeyiz" dedi.

Mahkeme kararına rağmen sınır dışı edilmişti

2011 yılında çete tehdidinden kaçmak için yasadışı yollardan ABD'ye göç eden ve 2019 yılında bir göçmenlik hakimi tarafından verilen korumalı yasal statü uyarınca El Salvador'a sınır dışı edilmesi yasaklanan Garcia, ABD vatandaşı olan eşi ve engelli çocuğu ile birlikte yaşadığı Maryland eyaletinde gözaltına alınarak 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) gönderilmişti. El Salvador vatandaşı olan Garcia'nın avukatları, 16 yaşında ABD'ye gelen müvekillerinin ABD'de ya da başka bir ülkede herhangi bir suç işlemediğini belirterek, kararın hukuksuz olduğunu savunmuştu.

Yanlışlıkla El Salvador'a gönderildiği ortaya çıkmıştı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunmada "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edilmiştir" ifadesi kullanılırken, Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü. Meryland'daki federal mahkeme ise Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesine ve Garcia'nın ülkeye geri getirilmesine yönelik bir karar vermişti. Trump yönetimi, federal mahkemenin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi de Garcia'nın El Salvador'a sınır dışı edilmesinin yasadışı olduğuna hükmetmişti. - WASHINGTON