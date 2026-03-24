Yapımcı Erol Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir binanın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine şarkıcı Hande Yener'in katıldığı görüldü. Köse, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL