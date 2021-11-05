Yapmak istediği mesleği yakından tanıdı - Son Dakika

Nevşehir'de yaşayan 8. sınıf öğrencisi Zehra Sarsılmaz'ın 'büyüyünce polis olmak istiyorum' sözlerine Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay duyarsız kalmadı.

Nevşehir Lütfi Pamukçu Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Zehra Sarsılmaz'ın büyüyünce polis olmak istediğini öğrenen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, genç kızı makamında ağırladı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Zehra Sarsılmaz ile yakından ilgilenerek polislik hakkında bilgiler aktardı. Emniyet Müdürü Artunay' ın çeşitli hediyeler verdiği Zehra Sarsılmaz, daha sonra Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde kamera sisteminin nasıl çalıştığı, haber merkezine gelen ihbar ve çağrıların nasıl yapıldığı ve ekiplerin nasıl olaylara müdahale ettiği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan çalışmaları, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü birimlerini gezdirilerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapmak istediği mesleği yakından tanıdığını söyleyen Zehra Sarsılmaz "Büyüyünce hep polis olmak istiyordum ama polislik hakkında çok bilgim yoktu. Bugün tüm sorularımın cevabını aldım. İnşallah büyüyünce polis olacağım" dedi. - NEVŞEHİR