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Yaralı kuşu belediyeye teslim etti - Son Dakika

Yaralı kuşu belediyeye teslim etti

11.11.2021 13:22
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti

Serdivan'da bir vatandaş, Serdivan Belediyesi önünde yaralı halde bulduğu kuşu alarak Belediye'ye götürdü.

Serdivan'da bir vatandaş, Serdivan Belediyesi önünde yaralı halde bulduğu kuşu alarak Belediye'ye götürdü.

Emekli Öğretmen İsmail Arslan emlak vergisini ödemek için Serdivan Belediyesi'ne gittiğinde, yol üzerinde yaralı halde bulduğu kuşu belediye personeline teslim etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları ekibi, yaralı Çıvgın kuşunu tedavisi için veterinere götürdü. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaralı çıvgının tedavisinin ardından doğaya geri bırakılacağı, vatandaşların böyle bir durumla karşılaştıklarında belediyeye ulaşmaları halinde, sokak hayvanları ekibinin yaralı hayvana ulaşarak derhal müdahale edeceği bildirildi. - SAKARYA

Yaralı kuşu belediyeye teslim etti
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti
Yaralı kuşu belediyeye teslim etti

İsmail Arslan, Öğretmen, Emekli, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı kuşu belediyeye teslim etti - Son Dakika


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