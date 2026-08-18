Yaralı Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Reyhanlı'da kanadından yaralanan leylek itfaiye tarafından gölden kurtarıldı ve veterinere teslim edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kanadından yaralanan ve göl içerisinde mahsur kalan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Reyhanlı ilçesinde bulunan Yenişehir Gölü'nde leylek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kanadından yaralanan leyleğin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu güvenli şekilde kurtarılan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla veteriner hekime teslim edildi.
Kaynak: İHA
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