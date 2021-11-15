Yardım etmek istedikleri yaralı domuzun tepkisi karşısında neye uğradıkları şaşırdılar - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde boş sulama havuzuna düşen yaralı domuz, kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlara saldırmaya çalıştı. Vatandaşlar domuzun havuzda olmasına rağmen panikle kaçıştı.

Olay, Baskil ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan boş sulama havuzundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, havuzun yanına gitti. Vatandaşlar, sulama havuzuna düşen ve yaralandığı fark eden domuza yardım etmek istedi. Fakat domuz, yaralı olmasına rağmen havuzdan vatandaşlara saldırmaya kalkıştı. Vatandaşlar, domuzun havuzda olmasına rağmen korkarak kaçıştı.

O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, yaralı domuzun kendi imkanları ile havuzdan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi. - ELAZIĞ