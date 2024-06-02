Yargıtay, Kredi Borçlarını Erken Kapatanları İlgilendiren Emsal Karara İmza Attı - Son Dakika
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Yargıtay, Kredi Borçlarını Erken Kapatanları İlgilendiren Emsal Karara İmza Attı

Yargıtay, Kredi Borçlarını Erken Kapatanları İlgilendiren Emsal Karara İmza Attı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınamayacağına karar verdi. Karar, bir özel okulun vekili tarafından açılan davada verildi. Davacı, erken kapanan kredilerle ilgili olarak banka tarafından tahsil edilen ücretlerin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu iddia etti. İlk derece mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verirken, istinaf başvurusu sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi, talepleri reddetti. Ancak Yargıtay, istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınamayacağına hükmetti ve davacının istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

02.06.2024 10:09
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Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir" dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya'da davacı bir özel okulun vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyanla kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000.00 TL'lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etti. Davalı banka vekili, davanın reddini talep etti. İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların İstinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz talebinde bulundu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi şu kararı verdi:

"Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017, 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandırılmış bu esnada istihbarat ücreti alınmamıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayılı tebliğ ile getirilen düzenleme neticesinde Bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir. Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, istihbarat ücretine uygulanarak tahsil edilen BSMV ücretinin de alınmaması gerekir. Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV'nin de davacıya iadesi gerekirken BSMV hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay, Kredi Borçlarını Erken Kapatanları İlgilendiren Emsal Karara İmza Attı - Son Dakika

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