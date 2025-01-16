Yarı Yıl Tatili İçin Tavsiyeler - Son Dakika
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Yarı Yıl Tatili İçin Tavsiyeler

Yarı Yıl Tatili İçin Tavsiyeler

Uzmanlar, öğrencilerin yarı yıl tatilini verimli geçirmeleri için ailelere önerilerde bulundu.

16.01.2025 12:24
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Yaklaşan yarı yıl tatil nedeniyle öğrencileri büyük bir heyecan sardı. Uzmanlar, öğrencileri yarı yıl tatilini verimli geçirmeleri konusunda uyardı.

Önceki yıllarda çocuklarının akademik durumunu karneleriyle beraber öğrenen veliler, gelişen teknolojiyle beraber bunu günler öncesinde takip edebiliyor. Kimi veli öğrencisinin gelişiminden memnun olurken kimisi için de durum iç açıcı olmayabiliyor. Elazığ Şehir Akademi Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Ecem Çalık, etkili ve verimli bir tatil için öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu. Çalık, karnelerin ya da notların bir ceza aracı olarak görülmemesine işaret ederek, "Milyonlarca öğrenci bu cuma günü karne alarak 15 günlük bir tatilin keyfini çıkarmak isteyecek. Aslında veliler günler öncesinden MEB panellerinden çocuklarının genel durumlarını gösteren tabloya ulaşmış durumda. Kiminin akademik durumu iyi kiminin ise kötü olabiliyor; ama her iki öğrenciyi ilgilendiren ortak nokta şu ki o da tatil. Tatilin amacı sadece gezip eğlenmek değil, bu süreçte günlük kısa tekrarlar ve kitap okumak çok önemli. 15 günlük tatilin her anını iyi değerlendirmek gerekiyor. Öğrencinizle daha kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Onlarla etkinlik düzenlemeniz aile ilişkilerinin güçlenmesi adına da önemli. Karnelerin kötü gelmesinden dolayı sert tepkilerden uzak durmak gerekiyor. Bununla beraber elde edilen kazanımların kaybedilmemesi ve zayıf derslerin iyileştirilmesi adına çaba da gösterilmesi gerekiyor. Günlük test çözümü ve tekrar yapılması ikinci döneme hazırlık açısından önemli olacaktır. Öte yandan her gün yarım saatlik bir kitap okuma düzeni, öğrencisinin dikkatini geliştirecek ve akademik başarısına katkı sağlayacaktır. Bununla beraber sürekli ders çalışma üzerine kurgulanan bir tatil, tatil olmaktan çıkabilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

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