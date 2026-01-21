Yarıyıl tatili Ümraniye'de spor, kültür ve bilimle renkleniyor - Son Dakika
Yarıyıl tatili Ümraniye'de spor, kültür ve bilimle renkleniyor

Yarıyıl tatili Ümraniye\'de spor, kültür ve bilimle renkleniyor
21.01.2026 16:20  Güncelleme: 16:24
Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için spor, kültür-sanat ve bilim alanlarını kapsayan dopdolu programlar hazırladı.

Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için spor, kültür-sanat ve bilim alanlarını kapsayan dopdolu programlar hazırladı. İlçedeki farklı merkezlerde düzenlenen etkinliklerle çocuklar tatil boyunca hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı yakalayacak.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Teneffüs, Derse Mola Enerjiyi Depola" etkinliği, tatilin enerjisini sporla bir araya getiriyor. Program kapsamında hem oyun hem hareket içeren etkinlikler sayesinde minik katılımcılar fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken eğlenceli bir tatil deneyimi yaşıyor.

Etkinlikler 19-22 Ocak tarihlerinde Dudullu İHL Spor Salonu'nda, 26-29 Ocak tarihlerinde ise Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Programda Survivor parkuru, halka atma, top çevirme, kapak bulma, taş-kağıt-makas, labirent, reaksiyon oyunu, fasulye torbası atma, tabak atma ve masa tenisi topu taşıma gibi toplam 10 farklı etkinlik yer alıyor. Program 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik olup tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek.

Tatil programının bir diğer ayağında ise kültür ve sanat etkinlikleri yer alıyor. 19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek programda 5-12 yaş arası çocuklar film gösterimlerinden tiyatro oyunlarına uzanan eğlenceli bir içeriğin parçası olacak. Etkinlikler Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Yarıyıl tatilinin üçüncü başlığını ise bilim ve atölye çalışmaları oluşturuyor. Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, tatil boyunca ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile ailelerinin birlikte katılabileceği atölyelere ev sahipliği yapacak. Tasarım, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarında hazırlanan atölyeler hem aile içi nitelikli zamanı destekleyecek hem de çocuklara farklı üretim deneyimleri sunacak.

Program kapsamında Tasarım Atölyesi'nde bez çanta boyama ve keçe iğneleme, Doğa Bilimleri Atölyesi'nde kokulu ve renkli sabun üretimi, Robotik Kodlama-Yapay Zeka Atölyesi'nde ise sensör kullanımı ve kodlama uygulamaları gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı programlara, kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarıyıl tatili için hazırlanan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi, tatil sürecinde çocukları spor, kültür, sanat ve bilimle buluşturacak bu özel programlarla tüm minik ilçe sakinlerini etkinliklere davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Etkinlik, Yerel, Bilim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel

SON DAKİKA: Yarıyıl tatili Ümraniye'de spor, kültür ve bilimle renkleniyor - Son Dakika
