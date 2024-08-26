Yaşar Üniversitesi öğrencisi Aslı Çaylı, ödül kazandı - Son Dakika
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Yaşar Üniversitesi öğrencisi Aslı Çaylı, ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi öğrencisi Aslı Çaylı, ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aslı Çaylı'nın, 'Bingbong'un Oyun Evi' adlı projesi, 'Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması 2024'te Özel Aile Ödülü'nü kazandı.

26.08.2024 09:52
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Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aslı Çaylı'nın, "Bingbong'un Oyun Evi" adını taşıyan projesi, "Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması 2024"te Özel Aile Ödülü'nü hak eden 5 projeden biri oldu.

Mimar Murat Artu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması 2024, birinci sınıf öğrencilerinin, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermek amacını taşıyor.

Bu yıl "Kurgusal bir kahraman için bir mekan tasarlayın" konu başlığı altında gerçekleşen yarışmada, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Aslı Çaylı'nın "Bingbong'un Oyun Evi" adını taşıyan projesi, Özel Aile Ödülü'nü hak eden 5 projeden biri olarak seçildi.

Oyun dünyası kurdu

Aslı Çaylı, dereceye giren projesi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Çocukken oyunlar türetirken aslında kendimize mekansal tarifler de ürettiğimizin farkında değiliz. Yastıklardan kaleler, masalardan sahneler gibi. Çocuğun sahip olduğu özgür alan ve somut nesneler aslında kendine oluşturacağı bir dünyanın kapılarını aralar. Bu dünyada fazla eşyaya gerek yoktur. Tek ihtiyaç içinde özgürce hareket edeceği korunaklı bir alan. Karakterimi seçerken de bu düşünce bana çok yardımcı oldu. Bingbong aslında hayallerimizdeki oyun dünyasını kurarken yanımızda olan bir arkadaş."

Projesinin tasarımına ilişkin detaylara da değinen Çaylı, "Seçtiğim kahramanın oyun kurabileceği bir alan tasarladım. Tasarımımı oluştururken iki farklı alana böldüm. Biri daha dinamik ve ritmik bir dil taşırken, ikinci alanım daha stabil hacimler oluşturuyor. Plan olarak bakıldığında iki alan da birbiri içinde dolanım imkanı sunuyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mimar, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi öğrencisi Aslı Çaylı, ödül kazandı - Son Dakika

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