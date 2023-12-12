Yaşar Üniversitesi Turuncu Zirve Manifesto Yazım Atölyesi

Yaşar Üniversitesinde gerçekleşen Turuncu Zirve Manifesto Yazım Atölyesinde lise ve üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için manifesto hazırladı.

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM), Birleşmiş Milletler'in 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Turuncu Zirve Manifesto Yazım Atölyesini düzenledi. YÜKAM Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Toker ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Meltem Kolday moderatörlüğünde gerçekleşen atölyenin bu yılki teması "Bahanesi Yok" oldu. 60 kişiden oluşan, 6 lise ve 3 üniversiteyi temsil eden öğrenciler, gruplara ayrılarak bu yıl 8.'si düzenlenen Turuncu Zirve toplantısı sunmak üzere manifesto hazırladı. - İZMİR