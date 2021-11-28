Üye Girişi
Yaser Arafat Eskişehir'de anıldı - Son Dakika

Yaser Arafat Eskişehir'de anıldı

28.11.2021 00:57
Yaser Arafat Eskişehir'de anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), Filistin'in kurucu lideri Yaser Arafat'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), Filistin'in kurucu lideri Yaser Arafat'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.

Osmangazi Üniversitesi konferans salonunda düzen etkinliğe, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sorumlusu Nafee Saed katıldı.

"ESOGÜ'de okuyan Filistinli öğrencilerimizle birlikte bir gece düzenledik"

Düzenlenen organizasyon hakkında konuşan ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, "Bu akşam Yaser Arafat'ın ölüm yıldönümü nedeniyle, onu anmak için ESOGÜ'de okuyan Filistinli öğrencilerimizle birlikte bir gecesi düzenledik. Bu organizasyonu buradaki Filistinli arkadaşlarımız organize ettiler. Buradaki amacımız Yaser Arafat'ın Filistin davasındaki haklı gerekçelerini öğrencilerimize tekrar hatırlatmak. ESOGÜ'de okuyan Filistinli gençlerimizi Eskişehir'deki sosyal ve üniversite hayatına adapte olabilmelerini, iyi bir iletişim kurabilmelerini sağlamak için bir gece düzenledik" dedi.

"Filistinli olarak hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik"

Organizasyonu düzenleyen Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi'nden Basın Sorumlusu Nafee Saed, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu belirtti. Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini ileten Saed, "Bizim birçok etkinliklerimiz vardır. Bugün Türk kardeşlerimizle bu etkinliği yapıyoruz. Etkinlik, 'Yaser Arafat'ı Anma ve İstiklal Günü'. Filistin halkına yardımlaşma ve dayanışma günleri bu Kasım ayında geliyor ve biz Türkiye'de Filistinli olarak hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik. Ülkemiz için ikinci vatanımızdır. Hatta ana vatanımızdır. Bu yüzden Türk halkına, hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanı'na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eksikliğini hala hissediyoruz

Düzenlenen organizasyonda söz alan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Yaser Arafat'ın vefatından sonra birçok eksikliğinin hala hissedildiğini ifade etti. Yaser Arafat'ın değerlerinden ders çıkartmalarını gerektiğini belirten Faed Mustafa, "Yaser Arafat'ın duyguları tüm siyasi hesaplaşmalardan ve çatışmalardan uzaktı. Biz de bugün onun gibi savaşçı, çalışkan, siyasetçi, komutan ve bir sembolün eksikliğini hissediyoruz. Yaser Arafat'ın ardından bıraktığı tüm bu semboller ve manaları, onun arkasından üzülüp veya ağlamak için değil de tam aksine daha çok sabır ve direnç sahibi olmamızı sağlayacak ilham niteliğindedir. Bu uzun solukluk irade gerektiren bir savaştır" ifadelerine yer verdi.

" Recep Tayyip Erdoğan, sert bir taş gibi bizimle durmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine desteklerini anlatan Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Türkiye'de yaşayan Filistinli gençlere seslendi. Türkiye'de bulundukları ortamlardan faydalanmaları gerektiğini belirten Jibril Rajoub şu sözleri kullandı:

"Kudüs Arap'tır, Kudüs Müslüman'dır. Biz bugün Yaser Arafat'ın vefatını anıyoruz. Tüm Filistinliler için bir unvandır. Bizler için bir namdır. Filistinlilerin vatani simgesi olan 'Arafatiye' dediğimiz Yaser Arafat'tır. Aynı zamanda bizim ulusal simgemiz Yaser Arafat, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemektedir. Biz İsrail'in ambargosu altındayız ama maalesef bunun sebebi Arapların kötü davranışlarıdır. Ancak Türkiye'nin başındaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sert bir taş gibi bizimle durmaktadır ve bizimle birlikte mücadele etmektedir. Türkiye'de bulunan Filistinlilere sesleniyorum. Türkiye'de bulundukları bu ortamlardan faydalansınlar. Türkiye içinde hep birbirimizi sevip, iş birliği kurmalıyız. Birbirimize karşı düşmanlık kurmamalıyız."

Etkinlik, konuşmaların ardından Filistinlik öğrencilerin dans gösterileri ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Yaser Arafat, Eskişehir, Filistin, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaser Arafat Eskişehir'de anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin 00:15 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı video paylaşımı: Beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz 23:12 Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı 20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor 17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! 13:19 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Son Dakika Haberleri
00:02 Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi
23:56 Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
23:55 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti
23:42 Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor         
00:38
36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
00:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 01:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yaser Arafat Eskişehir'de anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement