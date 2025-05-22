Yaşlı Çifte Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Yaşlı Çifte Anlamlı Ziyaret

Yaşlı Çifte Anlamlı Ziyaret
22.05.2025 13:13
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Kaymakam Bahar, Beyköy'de 67 yıllık evli çifti ziyaret ederek Hafize Teyze'nin doğum gününü kutladı.

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, 2025 Aile Yılı çerçevesinde ilçeye bağlı Beyköy'de yaşayan 67 yıllık evli yaşlı çifti ziyaret ederek 82 yaşındaki Hafize Karıştırıcı'nın doğum gününü kutladı.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, eşi Betül Bahar ile birlikte 2025 Aile Yılı çerçevesinde Beyköy'de yaşayan ve evlilikte 67 yılı geride bırakan 92 yaşındaki Abdullah Karıştırıcı ile eşi 82 yaşındaki Hafize Karıştırıcı'yı evinde ziyaret etti. Sohbet esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurcan Uçar'ın getirdiği pasta ile Hafize Teyzenin doğum gününü kutlayan Kaymakam Bahar, sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Kendisi için getirilen doğum günü pastasındaki mumları üfleyen 82 yaşındaki Hafize Karıştırıcı, "Çok memnun oldum. Sağ olun, Allah sizlerden razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Hisarcık, Politika, Beyköy, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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