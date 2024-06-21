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Yaşlı kadın balkonda ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da 91 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 27. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı L. (91), torunu tarafından evin balkonunda hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Satı L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.