Yat limanı 'Buggy'lere emanet - Son Dakika
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Yerel

Yat limanı 'Buggy'lere emanet

Marmaris Belediyesi'ne ait iki adet elektrikli buggy, Yat Limanı'nda çalışmaya başladı. Yat limanında yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemeyi hedefleyen çalışma büyük beğeni topladı.

17.07.2024 18:39
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Yat limanı 'Buggy'lere emanet

MUĞLA - Marmaris Belediyesi'ne ait iki adet elektrikli buggy, Yat Limanı'nda çalışmaya başladı. Yat limanında yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemeyi hedefleyen çalışma büyük beğeni topladı.

Marmaris Belediyesi, Yat Limanı bölgesinde kullanılmak üzere iki adet elektrikli buggy aracını hizmete aldı. Belediye çalışanlarının denetiminde kullanılacak araçlar sayesinde esnaf rahatlıkla malzeme taşıyabilecek, vatandaşlar da yorulmadan marinada istediği yere gidebilecek. Özellikle araç giriş çıkışının yasak olduğu saatlerde yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemek adına yapılan uygulamada Anatolia Meydanı'nda ile Netsel Marina arasında sefer yapacak araçlar 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Araçların ilk sürüşünü de Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptı. Yol boyunca vatandaşlara selam veren Başkan Ünlü, özellikle yasak saatlerde motosiklet girişini önlemek için böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Acar Ünlü; "Vatandaşlarımız, marinada hizmet veren işletmelerimiz, o işletmelere veya teknelere mal tedariki yapan esnafımız bu araçları kullanabilecek. Biliyorsunuz marinada motosiklet kullanımı çok istemediğimiz bir durum. Acil durumlarda esnafımızın malzeme tedariki sırasında sıkıntı yaşandığını duyuyorduk; esnafımızın da bu yönde talepleri vardı. Motor yoğunluğunu azaltmak için, hem işletmeler için hem de yaşlı vatandaşlarımızın sıcaktan etkilenmemesi gibi kullanımlar için hizmete aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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