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Muğla'da Kadın Cinayeti Davası Ertelendi - Son Dakika
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Muğla'da Kadın Cinayeti Davası Ertelendi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması, sanığın akıl sağlığının tespiti için randevu alamaması nedeniyle ertelendi. Aile avukatı, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini belirtti.

19.12.2023 - 18:58,
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ESMA TURAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 40 yaşındaki Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Dava, akıl sağlığının tespiti için önceki duruşmada Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Emin Ata Çoban'a duruşmadan bir gün sonraya randevu verilmesi nedeniyle ertelendi. Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul, "İşlediği eylemin vahameti sebebiyle alabileceği en ağır cezayı alması için hiçbir şekilde indirim yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Figen Çoban'ın öldürülmesi ile ilgili davanın üçüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya; Figen Çoban'ın eşi tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S.Ç., tutuksuz olarak yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile Çoban'ın ailesi katıldı. 3 Ekim'de yapılan ikinci duruşmada; mahkeme, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.'nin tutukluluklarının devam etmesine, Mehmet Emin Ata Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp'a sevkine ve üç hafta gözlem altında tutulmasına karar vermişti.

Bugün yapılan duruşmada ise Mehmet Emin Ata Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden duruşmadan bir gün sonraya 20 Aralık'a randevu verilmesi nedeniyle duruşma 7 Mart'a ertelendi. Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.'nin ise tutukluluklarının devam etmesine karar verildi.

"ADALETİN GECİKMEDEN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul, şunları söyledi:

"Mehmet Emin Ata Çoban'ın işlediği cinayet sırasında akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevki karar verilmişti. Ancak gidip gelmesi sağlanamamış olduğundan yeniden sevkine karar verildi. Duruşmada 7 Mart'a ertelendi. O zamana kadar gelirse sanıyorum bu dosyada karara çıkacaktır. Biz daha önce de belirttiğimiz gibi her ne kadar talep gereği yapılan bir işlem de olsa sanığın hiçbir şekilde akıl zafiyeti dışında olmadığını düşünmekteyiz. Bir şekilde zaman kazanmak, hukuki anlamda yazı tura oynamak gibi düşünüyoruz. Oradan düşündüğüm bir şekilde sonuç geldikten sonra sanıyorum savcılığın mütalaasını vermesi doğrultusunda sanığa ceza verilecektir. İşlediği eylemin vahameti sebebiyle alabileceği en ağır cezayı alması için hiçbir şekilde indirim yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadeleden vazgeçilmediği sürece başaracağımıza inanıyoruz. Kadınların bu konuda bize destekleri çok önemli. İnşallah bu destek hiç bitmez ve adalet gecikmeden her zaman düşündüğümüz gibi yerini bulur."

Muğla\'da Kadın Cinayeti Davası Ertelendi
Kaynak: ANKA
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