Yatağan Millet Bahçesi, Yatırım Koordinasyon Başkanlığı'na Geçti - Son Dakika
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Yerel

Yatağan Millet Bahçesi, Yatırım Koordinasyon Başkanlığı'na Geçti

04.06.2025 15:59  Güncelleme: 16:54
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Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Yatağan Millet Bahçesi'nin Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edildiğini duyurdu. Günay, AKP'li bir başkanın yönetimindeki belediyenin bu tesisin elinden alınmayacağını belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 2022 yılından beri Yatağan Belediyesi tarafından işletilen Millet Bahçesi'nin, Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edildiğini açıkladı. Günay, "Yatağan Belediyesi AKP'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor olsaydı, bu tesis yine de belediyenin elinden alınır mıydı?" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında AK Partili Mustafa Toksöz'ün başkanlığı döneminde Yatağan'a kazandırılan ve 2022 yılında peyzaj düzenlemesi, sosyal donatı alanlarının bakımı, güvenlik hizmeti, temizlik, teknik işler ve personel giderleri gibi her yönüyle işletilmesi için Yatağan Belediyesi'ne devredilen Yatağan Millet Bahçesi'nin, Yatağan Belediyesi'nden alınarak, Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na devredildiği öğrenildi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Yatağan Millet Bahçesi, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu tesis, 2022 yılında peyzaj düzenlemesi, sosyal donatı alanlarının bakımı, güvenlik hizmeti, temizlik, teknik işler ve personel giderleri gibi her yönüyle işletilmesi için, o dönemki belediye yönetimine devredilmişti. O tarihten bu yana belediyemiz eliyle işletilmektedir. Daha doğrusu işletilmekteydi, ta ki düne kadar. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, seçimi kaybeden AKP'li belediye başkanı tarafından, hem de giderayak 2 Nisan'da devri ve geri alınması için bakanlığa yazı yazılmıştır. Biz de göreve gelir gelmez, yazılan yazının iptali ve tesisin belediyemiz tarafından işletilmesi konusunda gerekli talep yazımızı yazdık. Ancak bu talebimize rağmen, dün itibariyle işletme hakkının Yatağan Belediyesi'nden alınıp Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edildiğini öğrendik.

"Gelir getirisi olmasına rağmen tüm giderlerini biz karşıladık"

Göreve başladığımız günden beri Millet Bahçesinin tamirat, tadilat, peyzaj gibi bakımlarını, güvenlik ve personel giderlerini, yüksek maliyetlerine rağmen Yatağan Belediyesi olarak biz karşıladık. Üstelik tüm kış boyunca herhangi bir gelir getirisi olmamasına rağmen. Göreve geldiğimizden beri parti gözetmeksizin, son derece şeffaf ve objektif olarak, yürüttüğümüz belediye hizmetlerimizde herkese ve her kesime eşit mesafede durmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yeter ki Yatağan halkı faydalansın, yeter ki halkımızın yararına işler yapılsın. Bu hizmetler ister belediye tarafından yapılsın, ister hükümet tarafından yapılsın, Yatağan için kim bir çivi çakarsa Allah ondan razı olsun.

"Yatağan halkı adına kınıyorum"

Biz bu anlayışla hareket etmemize rağmen, Yatağan Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi sonrası, bu tür işlere tevessül edilmesini Yatağan halkı adına kınıyorum. Oysaki biz, Yatağan halkının menfaatleri adına, ilçemize hizmet edecek bir sağlık tesisi kurulması için, belediyemize ait taşınmazı, hiç bir ücret ve karşılık beklemeksizin Sağlık Bakanlığı'na tarafımızca tahsis ettik. Bu yapılan tesisler kimsenin babasının malı değildir, halkın parasıyla, halkın vergileriyle yapılmıştır. Halkın malıdır. Özellikle CHP'li belediyelerin elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığı bir süreçte, bu partizanca davranışı, çok art niyetli bulduğumu söylemek istiyorum. Acaba Yatağan Belediyesi AKP'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor olsaydı, bu tesis yine de belediyenin elinden alınır mıydı, bunu da kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yatağan Millet Bahçesi, Yatırım Koordinasyon Başkanlığı'na Geçti - Son Dakika

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