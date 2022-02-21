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Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti - Son Dakika

Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti

21.02.2022 16:22
Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti

Elazığ'da bir pet shopta bulunan yavru bir kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti.

Elazığ'da bir pet shopta bulunan yavru bir kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti.

Elazığ'da bir pet shopta bulunan yavru bir kedi dükkanın maskotu oldu. Muhabbet kuşuna yem almak için iş yerine gelen vatandaş, yavru kediyi kucağına alarak sevdi. Bunun üzerine sevimli kedi vatandaşın şapkası ile oynayarak başına çıktı. Vatandaş, kedinin sevimli hareketleri nedeniyle çok mutlu oldu. O anları iş yeri sahibi cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan video, gülümsetti. - ELAZIĞ

Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti
Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti
Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti
Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti

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Elazığ, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti - Son Dakika


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