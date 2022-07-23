Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor - Son Dakika
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Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor

23.07.2022 11:02
Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor

Kocaeli'de oto yıkama işiyle uğraşan bir vatandaş, yavruyken sahiplendiği keçiye iş yerinde bakıyor.

Kocaeli'de oto yıkama işiyle uğraşan bir vatandaş, yavruyken sahiplendiği keçiye iş yerinde bakıyor. Adeta iş yerinin bir parçası olan keçi, müşterilerin de ilgi odağı oldu.

İzmit ilçesinde yaşayan ve hayvanları çok seven Selim Kös, sütten yeni kesilmiş 3 aylık bir keçiyi sahiplendi. Kös, 'Süslü' adı verdiği keçisini evinde banyo yaptırdıktan sonra oto yıkama dükkanına götürüyor. Gelen müşterilerin şaşkın bakışları arasında keçisi ile ilgilenip aynı zamanda da işini yapıyor. Oto yıkamacının maskotu haline gelen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği keçi, birçok müşterinin de bu dükkanı tercih etmesine neden oluyor.

"Keçim benim karakterimi yansıtıyor"

Keçisinin karakterini yansıttığını ve bu nedenle bakmayı tercih ettiğini belirten Selim Kös, "Keçimi oto yıkamaya ilk aldığım günlerde biraz bocaladım. Araba yıkarken bağırıyordu, kaçmaya çalışıyordu. Halk tarafından da 'Araba ezer, bakılmaz, ziyan edersin' gibi geri dönüşler oldu, fakat şu anda keçim tamamen dükkana alıştı, şehre adaptasyon sağladı" dedi.

"Oto yıkamamızın tercih sebebi oldu"

Keçinin boyunda kurdelesi, altın kaplama boyunluk olduğunu bu nedenle adını 'Süslü' koyduğunu her hafta düzenli olarak bakımlarını yapıp evinde banyo yaptırdığını vurgulayan Kös, "Müşteri aracını bırakıyor, bir süre sonra çocuğunu alıyor eşini veya yakın çevresini alıp keçimi görmeye geliyor. Oto yıkama dükkanımın tercih sebebi oldu. İlk başlarda zorlandım ama şimdi alıştım. Para teklif eden oldu, keçimi doğal yaşamından ayırmadım. Parklara yeşil alanlara beraber gidiyoruz. İleride büyüdüğünde yavruları olduktan sonra benimle gelmek isterse ben ona bir şey demem kendi tercihiyle köyde de kalabilir. Ben hiçbir şekilde engel olmayacağım kalmak istediği yerde kalacak" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor - Son Dakika

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