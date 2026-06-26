Yayla Hayatı: Zorlu Ama Bereketli - Son Dakika
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Yayla Hayatı: Zorlu Ama Bereketli

26.06.2026 13:47
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Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, yaz sıcağında yaylalara çıkarak kaliteli süt üretimi yapıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte sürülerini yaklaşık 2 bin rakımdaki yaylalara çıkarırken, burada elde edilen sütün daha kaliteli ve lezzetli olduğunu söylüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yayla mesaisinde kadın, erkek, genç ve çocuklar hep birlikte üretimin içinde yer alıyor. Günün büyük bölümünü koyun ve inek sağımı, sürü bakımı ve peynir yapımıyla geçiren yaylacılar, zorlu yaşam şartlarına rağmen doğayla iç içe olmaktan memnun olduklarını ifade ediyor. Dallar ve çalılarla oluşturulan geçici barınaklarda yaşayan aileler, yaz boyunca üretimlerini burada sürdürüyor.

Altı çocuk annesi Çiçek Arslan, yayla hayatının yorucu olmasına rağmen bereketli olduğunu belirterek, "3 oğlum, 3 kızım var. Yaylaya geliyoruz, burası çok güzel. Koyunlarımız ve ineklerimiz var. Çok şükür işimiz gücümüz var. Ben tek başımayım. Her iş yapılmalı. İşimizde gücümüzdeyiz; inek sağıyoruz, koyun sağıyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 70 yaşındaki Verde Mayda ise bu yıl sürüsünde yaşanan kayıpların kendilerini zor durumda bıraktığını anlatarak, "Bu yıl koyunlarım hasta oldu, bir kısmı telef oldu. Geçen gün de tilki ağıla girip iki koyunumu yedi. İşimiz çok zor ama yine de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulların kapanmasının ardından ailesiyle birlikte yaylaya gelen 5'inci sınıf öğrencisi Nazar Mengi de, yaz tatilini doğayla iç içe geçirdiğini belirterek, "Havalar ısınınca buraya geliyoruz. Yaklaşık bir ay kalıyoruz, soğuklar başlayınca geri dönüyoruz. Koyunları sağıyoruz. Yaylayı çok seviyorum. Burada oyun oynuyor, hayvanlarla vakit geçiriyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

26 yıldır çobanlık yapan Haşim Bozkurt ise yaylalardaki doğal bitki örtüsünün süt ürünlerinin kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Bu işi severek yapıyorum. Sürümüzde bazen bin 800 koyun oluyor. Koyunları dağlarda otlatıyoruz. Dağlarda her türlü doğal ot var. O otlar sayesinde peynir, yoğurt ve tereyağının lezzeti daha güzel oluyor. Yazın iki ay yaylada, üç ay ise ovada kalıyoruz" dedi.

Yüksek rakımlı yaylalarda yaşamın tüm zorluklarına rağmen üretmekten vazgeçmeyen besiciler, hem geleneksel yaylacılık kültürünü yaşatıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Meralarda otlayan hayvanlardan elde edilen süt ise Muş'un meşhur peynir ve süt ürünlerinin en önemli hammaddesini oluşturuyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yayla Hayatı: Zorlu Ama Bereketli - Son Dakika

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