Yayla Mahallesi'nde Mezarlık Tepkisi - Son Dakika
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Yayla Mahallesi'nde Mezarlık Tepkisi

Yayla Mahallesi\'nde Mezarlık Tepkisi

Sultangazi Yayla Mahallesi sakinleri, İBB'nin mezarlık istemediklerini belirtti ve eylem yaptı.

09.03.2025 15:40
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Sultangazi Yayla Mahallesi sakinleri, İBB tarafından yapılmak istenen mezarlığa tepki gösterdi.

İBB tarafından Sultangazi Yayla Mahallesi'nde mezar alanı olarak belirlenen alan, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. Toplanarak eylem yapan mahalle sakinleri "Yayla'da mezarlık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atarak yürümek istedi. Polisin engel olduğu mahalleli, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Nuri Yardımcı isimi mahalle sakini, "İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz. Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz. Hastamız olsa ambulans gelmiyor. Yeni yapılan okulumuza 60 metre mesafedeki bu alanın çocuklarımız için etkinlik alanı olması gerekirken, her bir yanımızı saran mezarlıkların bir yenisini daha istemiyoruz. Bizim mahallemiz bir gömü alanı değil yaşam alanıdır. Bunun böyle kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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