Yaz Aylarında Spor Yaparken Dikkat!

Yaz aylarında spor yaparken doğru saat seçimi, su tüketimi ve antrenman süresi sağlığı doğrudan etkiliyor.

Eskişehir'de 5 yıldır spor eğitmenliği yapan Mehmet Ali Taşkıran, yaz aylarında spor yaparken saat seçimi ve hava şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Güneşin etkili olduğu saatlerde yapılan antrenmanların verimi düşürdüğünü ve kişiyi çabuk yorduğunu belirten Taşkıran, "Yaz aylarında spor yapmak için en uygun saatler güneş doğmadan önce ve güneş battıktan sonradır. Bu saatlerde hem sıcaklıktan korunur hem de daha verimli egzersiz yapılabilir" dedi.

"Aşırı spor yapmak vücuda fayda yerine zarar verir"

Yaz döneminde kilo vermek amacıyla aşırı spor yapan kişilerin sayısının arttığını söyleyen spor eğitmeni Mehmet Ali Taşkıran, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı, "Profesyonel bir sporcu değilseniz, gün içinde yapılan antrenman süresi 1 saati geçmemeli. Aşırı spor yapmak vücuda fayda yerine zarar verir" diyen Taşkıran, sıcak havalarda normalden fazla enerji harcandığını hatırlattı ve "Bu dönemde hem beslenme hem de egzersiz konusunda denge çok önemli. Vücudu zorlamak, kısa vadede kilo verdiriyor gibi görünse de uzun vadede yorgunluk, sakatlık ya da motivasyon kaybına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Susamayı beklemeden su içmenin alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor"

Spor sırasında su tüketiminin önemine de değinen Mehmet Ali Taşkıran, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücut daha fazla sıvı kaybediyor bu nedenle bol su tüketmek çok önemli. Hem yağ yakımını destekler hem de vücudun dengesini korur bu nedenle susamayı beklemeden su içmenin alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Normal şartlarda günde 2 ila 2,5 litre su yeterli olur ama yazın aktif spor yapan bir kişi bu miktarı 3-4 litreye kadar çıkarmalı. Aksi halde baş ağrısı, halsizlik ya da kramplar görülebilir" diye belirtti.

"Salonlara talep azalıyor, ama açık alanlar değerlendirilebilir"

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte spor salonlarına olan ilginin azaldığını belirten Taşkıran, "Yaz aylarında spor salonumuzun yoğunluğu neredeyse yarı yarıya düşüyor. İnsanlar sıcak havada spora motive olamıyor, çabuk bunalıyor" dedi. Ancak dış mekanda spor yapmak isteyenler için Eskişehir'in avantajlı bir şehir olduğunu söyleyen Taşkıran, "Sazova Parkı, olimpik stadın koşu alanları, Adalar çevresi ve kent içindeki parklar; yürüyüş, koşu ya da vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler için oldukça uygun alanlar sunuyor. Açık hava hem ferah bir ortam sağlar hem de sporu daha keyifli hale getirir" dedi. - ESKİŞEHİR