Yaz Lastiği Zamanı! - Son Dakika
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Yaz Lastiği Zamanı!

28.06.2026 10:55
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Sıcak havalarda kış lastiği kullanımı tehlikeli. Lastik değişimi güvenlik için şart!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sürücüleri kışlık lastiklerini çıkarıp yazlık lastiklerini taktırmak için lastikçilere yöneldi. Lastik ustaları, sıcak havalarda kış lastiği kullanımının hem güvenlik hem de yakıt tüketimi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araç sahipleri, mevsime uygun lastik değişimi için lastik servislerinin yolunu tutmaya başladı. Kış boyunca kullanılan lastiklerin yerini yazlık lastiklere bırakmasıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Ustalar, kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla üretildiğini, yaz aylarında ise performans kaybına neden olduğunu ifade ediyor. Sıcak havalarda kış lastiği kullanımının fren mesafesini uzatabileceği, lastiklerin daha hızlı aşınmasına yol açabileceği ve yakıt tüketimini artırabileceği belirtiliyor. Sürücülerin hem can güvenliği hem de araç performansı açısından mevsimine uygun lastik kullanmasının önemine dikkat çeken ustalar, yaz aylarında mutlaka yazlık lastiklere geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Artan taleple birlikte lastik servislerinde hareketlilik yaşanırken, uzmanlar sürücülere lastik diş derinliği, hava basıncı ve genel lastik kontrollerini de ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesinde lastik işletmecisi olan Veysel Avcı, yaz aylarında yazlık, kış aylarında ise kışlık lastik kullanımını önerdiklerini söyledi. Avcı, "Kışlık lastikler, yaz aylarında daha erken aşınır, fren mesafesi kötü olur, ses yapar, çok yakıt harcar. Bu nedenlerden dolayı yaz aylarında kışlık lastiklerimizi çıkarıp yazlık lastiklerimizi takalım. Tavsiyem lastiklerini bir an önce değiştirsinler. Yazın yazlık lastik kullanımı daha faydalıdır. Konforu da artırır" dedi.

Vatandaşların her gün araçlarına binmeden önce lastiklerini kontrol etmesi gerektiğini aktaran Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Lastiklerde çatlaklıklar, balonlaşmalar veya aşınmalar olabilir. Örneğin hava sıcaklıklarından dolayı lastik havası artabilir veya azalabilir. Çukura vurmuşsak eğer balonlaşma yapabilir. Bunlara aracımıza binmeden önce dikkat etmemiz lazım. İnsanlar nasıl ki ayakkabısız dışarı çıkamazsa ve ayakkabı alırken en iyisini almaya özen gösteriyorsak lastikte böyledir. Araç lastikleri araçların en önemli parçasıdır. Uzun yola çıkarken lastiklerin havasını kontrol etsinler. Yol üstünde bir lastikçiye uğrasınlar diş derinliği ya da lastik durumunu kontrol etsinler ondan sonra yola çıksınlar." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Lastiği Zamanı! - Son Dakika

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